May 7, 2025 12:26 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردّاً على قرار ترامب باعتماد تسمية الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي: هذه الدوافع تشير إلى نيّة عدائيّة ضد إيران وشعبها

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