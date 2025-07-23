Jul 23, 2025 6:04 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران وافقت على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة والفريق الذي سيأتي إلى إيران لن يزور المواقع النووية

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