Apr 12, 2025 5:20 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا

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