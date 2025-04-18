Apr 18, 2025 1:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: الحديث مع بوتين كان جيداً ويظهر أن علاقاتنا مع روسيا على الطريق الصحيح

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o