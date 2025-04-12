Apr 12, 2025 6:51 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستُخصص لمناقشة الإطار العام للاتفاق المحتمل

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