Apr 12, 2025 5:17 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: إيران والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما "الأسبوع القادم"

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