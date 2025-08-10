Aug 10, 2025 7:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: إطار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعتمد على القانون الذي أقره البرلمان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o