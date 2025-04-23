Apr 23, 2025 5:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيراني: إذا كان مطلب أميركا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o