Apr 12, 2025 6:20 PMClock
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وزير الخارجية الإيراني: أجرينا مفاوضات غير مباشرة لمدة ساعتين ونصف بوساطة وزير الخارجية العماني

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