Apr 8, 2025 9:56 PMClock
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وزير الخارجية الإيرانية: لا نريد الحرب لكننا نجيد الدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر

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