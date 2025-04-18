Apr 18, 2025 12:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيرانية: عقدت أمس لقاء بنّاءً مع الرئيس الروسي وسلمته رسالة من المرشد الإيراني

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o