Jul 18, 2025 12:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإيرانية: إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون له دور عليه أن يتصرف بمسؤولية ويضع جانبا السياسات القائمة على التهديد والضغط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o