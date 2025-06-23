Jun 23, 2025 10:21 AMClock
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وزير الخارجية الإيرانية: أجريت اتصالاً هاتفياً مع نظيري الفرنسي والصمت والتقاعس تجاه العدوان الأميركي ستكون له عواقب واسعة النطاق على جميع الدول

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