7:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى قيام دولة فلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o