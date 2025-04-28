Apr 28, 2025 12:02 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي يصف محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية" ويؤكد عدم التعاون معها

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