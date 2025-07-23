Jul 23, 2025 11:35 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب عدم السماح لإيران بمواصلة العمل على تحقيق طموحها النووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o