Jul 1, 2025 6:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف الحرب في غزة مرهون بإطلاق سراح المختطفين وإلقاء حماس للسلاح كما لا يجب تمكينها من الحصول على المساعدات الإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o