Aug 3, 2025 9:48 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع رئيس مجلس النواب الأمريكي الموجة المقلقة من معاداة السامية على مستوى العالم

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