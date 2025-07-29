Jul 29, 2025 11:17 AMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تجبرنا أي قوة خارجية على التضحية بأمننا ولن نسمح بحدوث تصدع في العلاقات الأميركية الاسرائيلية

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