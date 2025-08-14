6:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإسرائيلي لقناة نيوز ماكس: الاعتراف بدولة فلسطينية يجعل إسرائيل بحدود لا يمكن الدفاع عنها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o