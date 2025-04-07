Apr 7, 2025 6:49 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي لسكاي نيوز عربية: السلام مع لبنان ممكن إن فرض الجيش اللبناني سيطرته على لبنان كله

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