Jun 21, 2025 7:13 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل العمل على إزالة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني

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