أبرز الأحداث
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل

