Jul 19, 2025 1:09 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع كان استعراضا لدعم المهاجمين الجهاديين

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