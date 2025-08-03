Aug 3, 2025 4:26 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقاً على مظاهرات سيدني: التحالف المشوه بين اليسار المتطرف والإسلام الأصولي يجر الغرب على نحو مؤسف إلى هامش التاريخ

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