Jun 29, 2025 10:02 AMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني استهدف المواقع والمراكز المدنية بالصواريخ الباليستية وهذه جريمة حرب

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