Aug 1, 2025 1:36 PMClock
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وزير الخارجية الإسرائيلي: أدين الضربات الروسية ضد الأحياء السكنية في كييف والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح

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