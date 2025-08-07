Aug 7, 2025 11:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الإسباني: التهجير ومنع الغذاء والدواء وتدمير البنية التحتية والمستوطنات تدفع غزة والضفة لوضع حرج

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o