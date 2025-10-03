Oct 3, 2025 8:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الأيرلندي: سأجتمع مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين بشأن أسطول الصمود العالمي وسلامة مواطنينا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o