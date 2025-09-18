آخر الأخبار
Sep 18, 2025 1:30 PM
وزير الخارجية الأيرلندي: تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والمجاعة
مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على حي البياض في بلدة الضهيرة
2025-09-19 13:30:37
سموتريتش: ماكرون يعطي الأمل للإرهاب نحن بحاجة إلى قطعه
2025-09-19 13:13:00
وصول طائرة الإغاثة السعودية الـ 63 إلى العريش دعما لسكان غزة
2025-09-19 13:12:19
ترامب: عمدة لندن ضمن الأسوأ في العالم
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
1:30 PM
مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على حي البياض في بلدة الضهيرة
1:25 PM
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد عبد الملك الحوثي: سيأتي دورك
1:15 PM
قذيفتان مضيئتان بإتجاه حرج بلدة يارون
1:14 PM
"اللبنانية": نلتزم القوانين والقرارات والتعاميم
1:13 PM
قبلان: نحن أمام دولة مشلولة لا تملك قرارها
1:13 PM
سموتريتش: ماكرون يعطي الأمل للإرهاب نحن بحاجة إلى قطعه
1:12 PM
وصول طائرة الإغاثة السعودية الـ 63 إلى العريش دعما لسكان غزة
1:12 PM
وزير الخارجية الياباني يؤكد لنظيره الإسرائيلي أن طوكيو قررت عدم تأييد الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة
1:11 PM
الحكومة الأفغانية: نشكر قطر على جهودها في تسهيل عملية الإفراج عن المواطنين البريطانيين
1:11 PM
اليابان: نحث إسرائيل على الكف عن تحركاتها الأحادية
