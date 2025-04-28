Apr 28, 2025 4:07 PMClock
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وزير الخارجية الأوكراني: يجب على روسيا وقف إطلاق النار على الفور إذا كانت تريد السلام

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