Apr 11, 2025 10:48 AMClock
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وزير الخارجية الأوكراني: منذ وافقنا على وقف إطلاق النار قبل شهر أطلقت روسيا علينا نحو 70 صاروخا و2200 مسيرة

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