Jul 7, 2025 11:57 AMClock
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وزير الخارجية الأوكراني: على المجتمع الدولي ألا يدع مجالا للشك في أن مجرمي الحرب الروس سيحاسبون وهذه ضرورة

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