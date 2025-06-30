Jun 30, 2025 2:01 PMClock
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وزير الخارجية الأوكراني: أمن أوكرانيا وأوروبا غير قابل للتجزئة واتفقت مع نظيري الألماني على ضرورة تعزيزه

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