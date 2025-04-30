Apr 30, 2025 8:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الأميركي: نمول برامج لا معنى لها وبدأنا في إعادة تنظيم الأمور داخل الوزارة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o