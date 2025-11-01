Nov 1, 2025 8:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: حماس تواصل حرمان سكان غزة من المساعدات الإنسانية وهم بأمسّ الحاجة إليها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o