Apr 20, 2025 3:43 PMClock
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وزير الخارجية الأميركي: لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا

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