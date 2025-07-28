Jul 28, 2025 5:50 AMClock
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وزير الخارجية الأميركي: كمبوديا وتايلاند ستبدأن محادثات في ماليزيا قريبًا من اجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

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