Apr 12, 2025 6:50 PMClock
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وزير الخارجية الأميركي: زيارة بلدنا ليست حقا مكتسبا بل هي امتياز يمنح لمن يحترم قوانيننا وقيمنا

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