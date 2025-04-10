Apr 10, 2025 12:04 PMClock
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وزير الخارجية الأميركي: الأميركية كسينيا كاريلينا عائدة على متن طائرة إلى وطنها بعد احتجازها ظلما في روسيا

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