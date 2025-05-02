May 2, 2025 7:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الأميركي: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o