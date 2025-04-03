Apr 3, 2025 12:52 PMClock
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وزير الخارجية الأميركية: نريد أن يكون الناتو أقوى وأكثر قابلية للحياة والطريقة الوحيدة هي تطوير قدرات الأعضاء

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