Apr 30, 2025 6:20 PMClock
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وزير الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات على 7 كيانات منخرطة في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية

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