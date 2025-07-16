Jul 16, 2025 9:52 PMClock
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وزير الخارجية الأميركية: اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في سوريا الليلة

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