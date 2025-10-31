1:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الألماني: ليتمكن اللبنانيون من العيش بسلام وأمان يجب أن تتحول الهدنة بين إسرائيل و"حـزب الله" لسلام دائم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o