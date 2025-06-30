Jun 30, 2025 8:07 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الألماني: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الحديثة وغيرها من الأسلحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o