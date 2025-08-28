12:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الخارجية الألماني بشأن المحادثات النووية الإيرانية: آلية فرض العقوبات خيار وارد دائما لكننا مهتمون بحل دبلوماسي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o