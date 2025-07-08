المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة العربية المتعهدة والمنفذة لمشروع متحف صيدا التاريخي غانم الشماع والمدير التنفيذي محمد الشماع، "لاطلاعه على مراحل آلية سير العمل في المشروع والحاجات المطلوبة"، وفق ما اعلنه الشماع اثر اللقاء، لافتا الى ان "تم حتى الان الانتهاء من عملية البناء من التمويل الذي كان متوافرا".

وأضاف: "واطلعنا الوزير على الحاجات الأساسية لاستكمال المشروع حيث لم يتبق الا القليل على امل توفير تمويل حيث وعدنا الوزير، ونحن له من الشاكرين السعي لتأمين تمويل كاف والتواصل مع الجهات المعنية ليصبح متحف صيدا التاريخي منارة للمدينة ، لا سيما وان الوزير سلامة اخبرنا بانه عمل على انجاز هذا المشروع منذ توليه مهامه الوزارية عام 2000".