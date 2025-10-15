التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع المستشار الثقافي الايراني في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي يرافقه المستشار السابق السيد كميل باقر.

وكانت جولة افق حول العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وتفعيلها من خلال أقامة اسابيع ثقافية في كلا البلدين، وفق ما اوضح السيد مرتضوي اثر اللقاء لافتا الى الى "ان البحث تناول سلسلة من الشؤون الثقافية نأمل متابعتها على امل ان تتبلور في المستقبل. كما نقلت دعوة من وزير الثقافة الايراني الى الوزير سلامة لزيارة طهران ونقلت له تحيات رئيس الرابطة الثقافية للعلاقات الدولية".