المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، سفيرة السويد في لبنان القائمة بالاعمال لسفارة السويد في سوريا جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية يرافقها مستشار نائب رئيس البعثة في لبنان وسوريا كريستيان نلسون .

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفق ما اعلنته السفيرة اثر اللقاء، مشيرة الى ان " البحث تركز أيضا مع الوزير حول التحديات التى تواجهها وزارة الثقافة والقطاع الثقافي في لبنان"، وقالت :" كما بحثنا سبل التعاون بين لبنان والسويد لتفعيل وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين".