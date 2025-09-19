12:33 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

وزير الثقافة يبحث وسفيرة السويد في العلاقات الثنائية

المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، سفيرة السويد في لبنان القائمة بالاعمال لسفارة السويد في سوريا جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية يرافقها مستشار نائب رئيس البعثة في لبنان وسوريا كريستيان نلسون .
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفق ما اعلنته السفيرة اثر اللقاء، مشيرة الى ان " البحث تركز أيضا مع الوزير حول التحديات التى تواجهها وزارة الثقافة والقطاع الثقافي في لبنان"، وقالت :" كما بحثنا سبل التعاون بين لبنان والسويد لتفعيل وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o